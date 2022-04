Opposition sieht Versagen der Landesregierung bei Flut

per Mail teilen

Die am Freitag mit Spannung erwartete Aussage von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im Flut-Untersuchungsausschuss verzögert sich. Zuvor hatte unter anderem der Präsident der Aufsichtsbehörde ADD, Thomas Linnertz ausgesagt. Er gab an, er habe in der Flutnacht keine Hinweise darauf gehabt, dass die Einsatzleitung im Ahrtal überfordert gewesen sei. Die Opposition spricht von einem Kommunikationsversagen der Landesregierung.