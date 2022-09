Was haben die ADD-Mitarbeiter in der Flutnacht mitbekommen?

Welche Rolle hat die zuständige Aufsichtsbehörde ADD in der Nacht der Flutkatastrophe gespielt? Was hat sie gewusst und veranlasst? Darum ging es in der aktuellen Sitzung des Untersuchungsausschuss im Landtag. Nach wie vor steht auch die Frage im Raum, ob die ADD in der Flutnacht die Einsatzleitung von den Kommunen hätte übernehmen müssen.