Hätte das Land RLP die Einsatzleitung übernehmen müssen?

Zwei Staatsrechtler kommen in ihren Gutachten vor dem Flut Untersuchungsausschuss zu dem Ergebnis, dass das Land Rheinland-Pfalz die Einsatzleitung in der Flutnacht hätte übernehmen müssen. Einer der Gutachter schränkt die Aussage ein: Rückblickend sei das Land in der Verantwortung gewesen, sofern das Ausmaß der Flut am Abend des 14. Juli 2021 erkennbar gewesen wäre. Diese Frage gelte es zu klären.