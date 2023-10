"Türöffner-Tag": Kinder bekommen Einblick in eine Rollstuhl-Fabrik

Der 3. Oktober ist nicht nur der Tag der Deutschen Einheit. Es ist auch ein Tag, an dem viele Kinder in ganz Deutschland hinter die verschiedensten Kulissen blicken können. Denn die "Sendung mit der Maus" veranstaltet den so genannten "Türöffner-Tag". In Ransbach-Baumbach im Westerwald zum Beispiel konnten Interessierte lernen wie ein Kinder-Rollstuhl gebaut wird und wie er fährt.