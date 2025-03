Nicht nur in der Türkei gehen Anhänger des inhaftierten und inzwischen abgesetzten Istanbuler Bürgermeisters auf die Straße - auch in Rheinland-Pfalz gibt es Protest.

Rund anderthalb Wochen ist es her, dass der bekannte türkische Oppositionspolitiker Ekrem İmamoğlu in Haft genommen wurde. Offiziell begründet wurde dies mit Korruptionsvorwürfen.

Die Anhänger des inzwischen abgesetzten Bürgermeisters von Istanbul gehen allerdings davon aus, dass dies nur ein Vorwand ist, um einen politischen Gegner kaltzustellen. Denn İmamoğlu ist Präsidentschaftskandidat der linksnationalistischen Partei CHP und gilt als der aussichtsreichste politische Herausforderer von Präsident Recep Tayyip Erdoğan.

Besorgter Blick auf Ereignisse in der Türkei

Seit İmamoğlus Festnahme reißen die Proteste nicht ab. In der Türkei gibt es die größten Oppositions-Demonstrationen seit den Gezi-Protesten von 2013. Allein am Samstag werden Hunderttausende auf den Straßen erwartet.

Und auch in Rheinland-Pfalz gehen Menschen auf die Straße - zum Beispiel in Mainz und in Koblenz. Ezgi Karadağ ist Vorsitzende des CHP-Vereins Mainz. Die Geschehnisse in der Türkei verfolgt sie mit Sorge und Bestürzung. "Wir sehen, dass jegliche demokratischen Werte, wie Meinungsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit oder auch die Teilhabe an der Politik unter enormen Druck geraten", sagt Karadağ. "Repressionen gegen Oppositionelle, Journalisten - vor allem gegen Demonstranten und die Jugend in der Türkei sind wirklich fatal."

Freie Meinungsäußerung? Türken in RLP mit Angst vor Repressalien

Mehmet aus Kaiserslautern ist kein Parteimitglied, verfolgt die Nachrichten aus der Türkei aber trotzdem ebenfalls mit Besorgnis. Mehmet ist nicht sein richtiger Name. Den möchte er aber nicht nennen, aus Angst um sich und seine Familie in der Türkei.

Türkischen Präsidentschaftswahlen 2023: Wahlergebnis in Deutschland Die jüngsten Präsidentschaftswahlen fanden in der Türkei im Mai 2023 statt. In einer Stichwahl siegte Recep Tayyip Erdoğan mit 52,18 Prozent der Stimmen gegen seinen Herausforderer der CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, der 47,82 Prozent der Stimmen erhielt. Der rheinland-pfälzischen Landesregierung liegen keine exakten Zahlen zum Wahlergebnis im Wahllokal des türkischen Generalkonsulats in Mainz vor. Nach Angaben der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei ist das türkische Generalkonsulat in Mainz das einzige in Rheinland-Pfalz. Nach Angaben der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu waren für die Präsidentschaftswahl in Deutschland 732.000 Türkinnen und Türken wahlberechtigt. Davon stimmten bundesweit 67 Prozent für Recep Tayyip Erdoğan - also deutlich mehr als im Gesamtergebnis der Wahl.

Er zeigt sich überzeugt, dass viele Türkinnen und Türken in Deutschland nicht offen ihre Meinung sagen, da sie Repressalien fürchten. "Jetzt haben wir zig Male mitbekommen, dass die Leute dann sofort in den Knast kommen, direkt am Flughafen und dann ab in den Knast. Das ist halt diese Angstmacherei - ihr passt auf, was ihr gegen mich sagt", so Mehmet.

Ezgi Karadağ ist das bewusst, sie will sich aber nicht einschüchtern lassen und gibt sich kämpferisch: "Trotzdem müssen wir die Stimmen erheben, trotzdem dürfen wir nicht schweigen."