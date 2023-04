Türkei-Wahl in RLP: Wer darf wählen? Wo wird gewählt?

Am 14. Mai wird in der Türkei ein neues Parlament und ein neuer Präsident gewählt. Der amtierende Präsident Recep Tayyip Erdoğan tritt für seine dritte Amtszeit an - gegen drei Oppositionspolitiker.

Wie läuft die Wahl für Türkeistämmige in Rheinland-Pfalz ab? Wir haben die wichtigsten Infos einmal zusammengestellt.

Wer ist wahlberechtigt?

In Rheinland-Pfalz sind insgesamt ungefähr 55.000 Menschen mit türkischem Pass wahlberechtigt. Der Spitzenreiter der Bundesländer im deutschlandweiten Vergleich ist Nordrhein-Westfalen mit knapp 500.000 Wahlberechtigten. Insgesamt können in Deutschland 893.000 der eingebürgerten Türkeistämmigen bei den Wahlen ihre Stimme abgeben, berichtet die Heinrich-Böll-Stiftung.

Präsidentenwahl in der Türkei: Drei gegen Erdoğan

Wann findet die Wahl statt?

Ab dem 27. April findet die Präsidentschafts- und Parlamentswahl im Ausland statt. Bis zum 9. Mai haben die Wahlberechtigten dann die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Ausgezählt werden die Stimmzettel aus Deutschland in der Türkei, zusammen mit den Stimmzetteln von vor Ort - also erst am 14. Mai.

Wo können Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben?

Die Wahlurnen stehen in den türkischen Generalkonsulaten: für Rheinland-Pfalz und das Saarland ist das Konsulat in Mainz zuständig. Bei der letzten Wahl im Jahr 2017 war dies die Anlaufstelle für insgesamt 57.000 Türkeistämmige aus den beiden Bundesländern, erklärt die Polizei Mainz. Wahlberechtigte müssen sich im Vorfeld in Wählerlisten eintragen lassen. Am Wahltag selbst müssen sich die Personen mit ihrem Lichtbildausweis ausweisen. Laut dem Generalkonsulat sind auch Führerscheine und andere Ausweisdokumente, die dieselben Kriterien wie der Lichtbildausweis erfüllen, zulässig.

