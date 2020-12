per Mail teilen

Viele in der Eifel rund um Spangdahlem können wieder hoffen, dass die US-Truppen doch bleiben. Denn der Kongress in Washington nimmt Anlauf, um die Pläne von Präsident Donald Trump zu stoppen. Der will die Soldaten abziehen - zum Leidwesen von Unternehmern, Vermietern und Politikern.