Die USA haben die Bundesregierung offiziell darüber informiert, dass es Pläne gibt, einen Teil der in Deutschland stationierten US-Soldaten abzuziehen. Das teilte eine Regierungssprecherin in Berlin mit.

"Die Bundesregierung ist darüber informiert worden, dass es in der US-Administration Überlegungen gibt, die Präsenz der US-Streitkräfte in Deutschland zu reduzieren", sagte Vizeregierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin. "Eine abschließende Entscheidung gibt es nach unserem Kenntnisstand aber nicht."

Pläne sollen auf US-Präsident Trump zurückgehen

Das "Wall Street Journal" hatte vergangene Woche berichtet, US-Präsident Donald Trump plane, 9.500 der rund 34.500 US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Ein Teil der Soldaten solle nach Polen verlegt werden.

Die US-Truppen in Deutschland sind in mehreren Bundesländern stationiert - die Hälfte davon in Rheinland-Pfalz, unter anderem an den Standorten Ramstein, Spangdahlem, Baumholder oder Landstuhl. Über die Standorte in Deutschland werden Truppen zu amerikanischen Militärstützpunkten in der ganzen Welt verlegt.

Dauer 0:52 min Lewentz: Militärstützpunkte in Westpfalz für USA unverzichtbar Lewentz: Militärstützpunkte in Westpfalz für USA unverzichtbar

Lewentz und Dreyer verweisen auf gute Beziehungen

Noch am Dienstag hatten Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Innenminister Roger Lewentz (SPD) von einem guten Austausch mit den US-Streitkräften gesprochen. "Ich bin für die große Frage der Stationierung einigermaßen entspannt", sagte Lewentz. Vor "einzelnen Schnitte, die weh tun könnten", sei man jedoch nicht gefeit.

Nach einer Sitzung des Ministerrats erklärten Lewentz und Dreyer, die US-Präsenz in Baumholder, Kaiserslautern, Landstuhl, Ramstein und Spangdahlem sei seit vielen Jahrzehnten Teil der internationalen Sicherheitspolitik und geprägt von einer freundschaftlichen Beziehung der Menschen zueinander. "Die Landesregierung steht daher auch weiterhin zur Präsenz der US-Streitkräfte im Land und ist in gutem und engem Austausch", hieß es in einer Mitteilung. Die Gewerkschaft Verdi forderte, die Zukunft der Zivilbeschäftigten der US-Armee in der Westpfalz abzusichern.