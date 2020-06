US-Präsident Donald Trump hatte das Vorhaben bereits mehrfach angekündigt. Jetzt gab er bekannt, wohin die Soldaten geschickt werden sollen.

Um was geht es?

Trump kündigte an, Truppen aus Deutschland nach Polen verlegen zu wollen. Bei einem Besuch des polnischen Präsidenten Andrzej Duda im Weißen Haus in Washington begründete Trump sein Vorhaben erneut mit aus seiner Sicht zu niedrigen Verteidigungsausgaben Deutschlands.

Der rheinland-pfälzische Landtag in Mainz wollte am Donnerstag über einen möglichen US-Truppenabzug aus dem Land debattieren. Die Plenarsitzung ist aber aufgrund eines Corona-Verdachtsfalls abgesagt worden.

Zuerst hatte darüber das "Wallstreet Journal" Anfang Juni unter Berufung auf Regierungskreise berichtet. 9.500 US-Militärs würden bis September abgezogen, hieß es. In Rheinland-Pfalz sind 18.500 von insgesamt 34.500 US-Soldaten in ganz Deutschland stationiert. Betroffen sein könnten in Rheinland-Pfalz die Standorte Ramstein, Spangdahlem, Baumholder und Landstuhl.

Was sagt die Landesregierung?

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) fordert für den Fall, dass US-Streitkräfte abgezogen würden, Hilfe von der Bundesregierung. Die Zahlen machten deutlich, dass Rheinland-Pfalz bei einem Truppenabzug besonders hart getroffen wäre. Das habe sie auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) deutlich gemacht.

Sorge in der Eifel um möglichen US-Truppenabzug US-Präsident Donald Trump droht damit, Teile der amerikanischen Soldaten aus Deutschland abzuziehen. In der Eifel hofft man, dass die Idee nicht wahr wird.

Innenminister Roger Lewentz (SPD) reagierte gelassen auf die Berichte. Das Innenministerium stehe in Kontakt mit Washington. Kongress- und Senatsmitglieder seien zu dem möglichen Truppenabzug befragt worden, dort wisse man von nichts, so Lewentz. Dem Ministerium seien auch auf Nachfrage keine betroffenen Standorte im Land benannt worden.

Was sagen betroffene Kommunalpolitiker?

Auch der Landstuhler Verbandsbürgermeister Peter Degenhardt (CDU) reagiert gelassen auf die Berichte. Noch sei nichts bestätigt. In Landstuhl betreiben die USA das größte Militärkrankenhaus außerhalb der USA und ein Satellitenkommunikationssystem.

Auch in Ramstein herrscht keine Unruhe. Die verantwortlichen Generäle wüssten von einer Truppenreduzierung nichts, so Verbandsbürgermeister Ralf Hechler (CDU). Er nehme das Thema trotzdem ernst. Es sei auch nicht klar, wie stark die Westpfalz davon betroffenen wäre.

Der Bürgermeister von Spangdahlem, Alois Gerten (UBL), reagierte dagegen besorgt. Ein solcher Abzug würde wirtschaftliche Konsequenzen haben. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Joe Weingarten aus Idar-Oberstein sieht in den Berichten einen Widerspruch zu der guten Zusammenarbeit zwischen Deutschen und Amerikanern.

Welche wirtschaftlichen Folgen sind möglich?

Thomas Hitschler (SPD), Bundestagsabgeordneter aus der Südpfalz, macht sich Sorgen, die US-Army als bedeutenden Arbeitgeber zu verlieren. Allein 5.000 Menschen arbeiten in der Pfalz für die Amerikaner, 7.200 in ganz Rheinland-Pfalz. Aktuell baue die US-Army in Weilerbach ein Militärkrankenhaus für eine Milliarde Euro. Am Bau beteiligt seien zahlreiche deutschen Unternehmen. Außerdem ginge mit den stationierten US-Soldaten und ihren Familien eine Unmenge an Kaufkraft verloren.