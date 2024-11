Nach dem Wahlsieg von Donald Trump sieht der Politikwissenschaftler und Direktor der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz, David Sirakov, die US-Militärstandorte in Rheinland-Pfalz als möglichen Angriffspunkt für "Disziplinierungen". Sirakov sagte, die Androhungen von Truppenverlagerungen sehe er als mögliches Druckmittel von Trump gegenüber den Partnern in der NATO, in Europa und auch in Deutschland. Fraglich sei nur, wie konkret solche Androhungen letztlich werden könnten.