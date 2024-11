Das denken Studierende der Uni Trier über das Wahlergebnis

per Mail teilen

Die USA haben gewählt: Donald Trump heißt der Wahlsieger. Was bedeutet das jetzt für Rheinland-Pfalz? Diese Frage treibt die Menschen im Land um - auch Wissenschaftler und Studierende der Universität Trier. Die Uni hatte dort am Morgen zum "Good Morning America - Breakfast" eingeladen, also zum amerikanischen Wahlfrühstück.