Die Trockenheit der letzten Monate macht den Pflanzen in Rheinland-Pfalz zu schaffen. Die Grundwasserspiegel sind zwar recht hoch, trotzdem sind die Böden größtenteils viel zu trocken. Das zeigt sich nicht nur in der Landwirtschaft, sondern zunehmend auch in den Wäldern. Einzelne Gebiete werden inzwischen mit speziellen Pflanzen aufgeforstet, die klimaresistenter sein sollen - etwa ein Wald in Boppard.