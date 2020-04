Die anhaltende Trockenheit treibt den Landwirten in Rheinland-Pfalz tiefe Sorgenfalten auf die Stirn. Nicht nur der ausbleibende Regen, auch der Wind trägt zur Verschärfung der Situation bei.

"Dieser ständige, aggressive Nordost- bis Ostwind trocknet alles aus", sagte Michael Horper vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau am Samstag. "Wir machen uns große Sorgen", sagte auch Eberhard Hartelt vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd.

Getreide und Rüben benötigen dringend Regen

Die Trockenheit mache allen Pflanzen ohne tiefes Wurzelwerk zu schaffen, so Hartelt weiter: Beim Getreide seien insbesondere Braugerste und Hafer betroffen, die nach der Saat im Frühjahr jetzt dringend Wasser benötigten. Auswirkungen der aktuellen Trockenheit seien auch bei den vor wenigen Wochen gesäten Zuckerrüben zu sehen, beim derzeit in der Blüte stehenden Raps und auf den Grünlandflächen zur Futtererzeugung.

Als Optimist habe er vor einer Woche noch zu Gelassenheit geraten, sagte Horper - aber inzwischen beginne das Sommergetreide gelb zu werden. Und auf den für die Viehhaltung wichtigen Grünlandflächen seien die eiweiß- und zuckerreichen Untergräser wie Wiesenrispe und Rotschwingel überhaupt noch nicht da. Corona sei überall das große Thema, aber die Viehhalter fragten sich auch: "Bekommen wir überhaupt Futter für die Tiere?"

Klimaforscher befürchtet Missernte

Und Besserung ist kaum in Sicht. Klimaforscher wie der renommierte Wissenschaftler Mojib Latif sehen die Gefahr einer Dürre für dieses Jahr. "Die letzten beiden Jahre waren außergewöhnlich trocken. Die Böden brauchen nun Regen. Ihre Wasserspeicher sind nur zum Teil wieder aufgefüllt worden", sagte Latif, der am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel forscht, der "Rhein-Neckar-Zeitung".

"Nach drei Jahren Trockenheit kann man nicht mit Sicherheit vom Klimawandel sprechen. Aber es deutet alles auf den Klimawandel hin, wenn man die Trockenheit, die Durchschnittstemperaturen und die Niederschläge betrachtet." Klimaforscher Mojib Latif

Der Landwirtschaft drohe eine Missernte: "Die Bauern haben aber noch Hoffnung. Wenn es in den kommenden zwei bis drei Wochen kräftig regnet, kann dies den trockenen April ausgleichen."

Kaum Regen in Sicht

Laut Deutschem Wetterdienst ist in der kommenden Woche ein bisschen Regen in Sicht. Die Mengen werden aber wohl nicht ausreichen, um die vergangenen trockenen Wochen auszugleichen. Am 29. April will der Deutsche Wetterdienst seine vorläufige Wetterbilanz für den laufenden Monat veröffentlichen.

