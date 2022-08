per Mail teilen

Die Trockenheit hält an und fordert ihren Tribut, auch bei den Bächen in Rheinland-Pfalz. Wie sich bisher zeigt, kommen die Lebewesen in renaturierten Bäche deutlich besser zurecht. Im Gräfenbach sind bislang etliche Fische verendet, weil er teilweise kein Wasser mehr führt. Grund dafür sind neben der Trockenheit auch die private Wasserentnahme durch Anlieger.