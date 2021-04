per Mail teilen

Sie sorgen für kostenlose Erfrischung unterwegs: Trinkwasserbrunnen im öffentlichen Raum. Doch ein Förderprogramm für neue Brunnen plätschert vor sich hin.

Vor zwei Jahren ist ein Förderprogramm für 100 öffentliche Trinkwasserbrunnen in Rheinland-Pfalz aufgelegt worden. Bislang gibt es nach Angaben des Umweltministeriums erst 24 davon. Zwar hätten bereits mehr als doppelt so viele Kommunen einen Förderantrag für die Installation eines öffentlichen Trinkwasserbrunnens gestellt. Die Corona-Pandemie habe aber zu zeitlichen Verzögerungen geführt, so das Ministerium.

Grundwasserspiegel sinkt auch in Rheinland-Pfalz

Das Land fördere öffentliche Trinkwasserbrunnen, um das Bewusstsein für den Wert des Wassers zu stärken. Außerdem sei die Versorgung mit Wasser nicht selbstverständlich, da durch den Klimawandel der Grundwasserspiegel sinke.

Die Landesregierung zahlt Kommunen und deren Wasserversorgern bei der Installation eines Brunnens 4.000 Euro. Die Gesamtkosten liegen zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Die Betriebskosten tragen die Kommunen.