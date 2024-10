Ein Apfelwein der besonderen Art - der Trierer "Viez" gehört jetzt zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Die Urkunde wurde am Dienstag in Wiesbaden vergeben. Vor drei Jahren hatte die Trierer Viezbruderschaft bei der Landesregierung beantragt, den Viez auf die nationale Kulturerbe-Liste zu setzen. Der Apfelwein, der vorwiegend in der Region Trier und in Teilen des Saarlandes getrunken wird, schmeckt aufgrund der besonderen Äpfel herb.