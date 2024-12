Missbrauch im Bistum Trier: Neue Vorwürfe im Fall Dillinger

per Mail teilen

Im Fall des 2022 verstorbenen Priesters Edmund Dillinger gibt es neue Vorwürfe. Ein weiterer Missbrauchs-Betroffener hat sich gemeldet. Das teilte die Unabhängige Aufarbeitungskommission im Bistum Trier mit.

Im Vorfeld einer Pressekonferenz zu ihrer Arbeit im vergangenen Jahr veröffentlichte die Kommission die neuen Vorwürfe. Nach den neuen Erkenntnissen gehen die von der Kommission beauftragten Sonderermittler davon aus, dass Dillinger mindestens 20 Personen sexuell missbraucht hat.

Der verstorbenen Priester Edmund Dillinger soll mindestens 20 Personen sexuell missbraucht haben. SWR

Nach Veröffentlichung des Abschlussberichtes zu dem Fall im April 2024 habe sich ein weiterer Betroffener gemeldet. Dabei geht es um die Jahre 1965 und 1966, als Dillinger Kaplan in Bitburg war. Dillinger habe dem damaligen Grundschüler während des Religionsunterrichtes mehrfach in die Hose gegriffen. Auch andere Kinder hätten dem Betroffenen damals von solchen Übergriffen erzählt und ihn gefragt, ob Dillinger "ihm auch an den Stab gegangen wäre".

Zahlreiche betroffene Jungen in Bitburg

Die Unabhängige Aufarbeitungskommission im Bistum Trier hat den ehemaligen Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer und der frühreren stellvertretenden Leiter der Staatsanwaltschaft Trier, Ingo Hromada, als Sonderermittler beauftragt. Sie haben nach eigenen Angaben keine Anhaltspunkte dafür, dass die Übergriffe in Bitburg dem Bistum oder anderen Stellen bekannt waren. Allerdings sei es nur schwer nachvollziehbar, dass keiner der "offenkundlich zahlreich betroffenen Jungen in Bitburg" sich gegenüber Erwachsenen offenbart habe.

In der Wohnung des 2022 verstorbenen Priesters Edmund Dillinger wurden Hunderte mutmaßliche Missbrauchs-Fotos gefunden. SWR

In ihrem Abschlussbericht zum Fall Dillinger im April hatten die Sonderermittler dem Bistum und auch der Staatsanwaltschaft Saarbrücken Versagen vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hatte umfangreiches Beweismaterial vernichten lassen, obwohl der Fall zu dem Zeitpunkt bereits bundesweit Schlagzeilen gemacht machte. Ein Neffe von Edmund Dillinger hatte im Nachlass des Priesters Tausende zum Teil verstörende Fotos mit jungen Frauen und Männern gefunden.

Kommission legt weiteren Zwischenbericht vor

Die Untersuchung des Falls ist ein Teil der Arbeit der Unabhängigen Aufarbeitungskommission im Bistum Trier. In einem Zwischenbericht stellt sie heute ihre Arbeit des vergangenen Jahres vor. Es ist der dritte Zwischenbericht seit Gründung der Kommission vor dreieinhalb Jahren. Dabei geht es um die Fragen: Wie groß war das Ausmaß von sexuellem Missbrauch im Bistum Trier? Was wussten die Bischöfe? Wie kann den Betroffenen geholfen werden?