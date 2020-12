Der August war in Luxemburg der zweitwärmste seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen im Jahr 1838: Der Mittelwert über das Land verteilt habe bei 21,5 Grad gelegen, wie der staatliche Wetterdienst am Mittwoch mitteilte. Die höchste Temperatur wurde mit 38,3 Grad am 9. August in Steinsel gemessen. Noch heißer war bisher nur der August 2003 gewesen: Da habe die mittlere Temperatur im Großherzogtum bei 22,2 Grad gelegen, sagte ein Sprecher. Der diesjährige Juli und August seien extrem trocken gewesen. Bis auf einige lokale Gewitter und Niederschläge am letzten Wochenende des Monats sei fast kein Regen gefallen. Besonders der Süden des Landes und die Moselregion litten unter der Trockenheit, wie der Wetterdienst mitteilte. Die Daten stammen aus dem Messnetz mit 32 automatischen Wetterstationen aus allen Regionen Luxemburgs.