Der Landkreis Vulkaneifel meldet den ersten Todesfall nach einer Infektion mit dem Coronavirus. Auch ein Patient aus dem Kreis Trier-Saarburg verstarb nach einer Covid-19-Erkrankung.

Ein 80-jähriger Patient aus dem Landkreis Vulkaneifel, der mit dem Corona-Virus infiziert war, ist Sonntagmorgen im Marienhaus Klinikum Eifel in Gerolstein verstorben. Der Patient sei vorab mit Vorerkrankungen in stationärer Behandlung gewesen, teilte eine Sprecherin des Kreises Vulkaneifel mit. Landrat Heinz-Peter Thiel zeigte sich betroffen von der Nachricht. Er sprach der Familien, den Angehörigen und Freunden sein Mitgefühl aus.

Zweiter Todesfall aus dem Kreis Trier-Saarburg

Auch in Trier starb ein 80-Jähriger an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Er war im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier-Nord behandelt worden. Es ist der zweite Todesfall eines Menschen aus dem Kreis Trier-Saarburg nach einer Covid-19-Erkrankung. Ende März war der erste Todesfall gemeldet worden. Damals war ein 65 Jahre alter Patient aus dem Kreis Trier-Saarburg an der Corona-Infektion gestorben. Der Patient erlag am 28. März im Corona-Schwerpunktkrankenhaus in Trier der Infektion, nachdem er mit einer Vorerkrankung zuvor stationär aufgenommen worden war.

Französischer Patient am Montag verstorben

Zwei Tage später erlag ein Patient aus der französischen Region Grand Est im Schwerpunktkrankenhaus Trier seiner Infektion. Er war nach Trier verlegt worden, weil er beatmet werden musste. Das teilten Stadt Trier und der Landkreis Trier-Saarburg mit.