Zwei Menschen bei Unfall verletzt

per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall auf der L3 bei Bollendorf in der Eifel sind gestern zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 35-jähriger Autofahrer zu schnell unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle verlor und auf die Gegenfahrbahn schleuderte. Dabei stieß er mit dem Auto einer 37-Jährigen zusammen. An beiden Autos entstand laut Polizei Totalschaden. Weil der Verdacht bestanden habe, dass der Unfallverursacher unter Drogeneinfluss gestanden habe, sei ihm eine Blutprobe entnommen worden.