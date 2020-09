In einer Wohnung in Düdelingen in Luxemburg hat die Polizei am Sonntagabend zwei Tote entdeckt. Bei ihnen wurde eine Schusswaffe gefunden. Zuvor soll es offenbar zu einem Streit in der Wohnung gekommen sein. Als die Polizei mit mehreren Streifen anrückte, fand sie in der Wohnung zwei tote Männer. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Beamten stellten die Waffe sicher. Die Kriminalpolizei ermittelt.