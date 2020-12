per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 33 zwischen Badem und Metterich in der Eifel sind gestern zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine Autofahrerin in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Sie stieß dabei frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Die Polizei geht davon aus, dass die Autofahrerin zu schnell gefahren ist.