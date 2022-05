Schwerer Unfall auf der A60

Bei einem Verkehrsunfall auf der A60 in Höhe Landscheid sind am Samstag zwei Frauen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine 22-Jährige in einer Kurve von der Straße abgekommen und hatte die Mittelschutzplanke touchiert. Beim Versuch, das Auto wieder auf die Straße zu lenken, habe sie die Kontrolle verloren, sodass das Auto in eine Böschung geschleudert worden sei und sich mehrfach überschlagen habe. Die Fahrerin und ihre Beifahrerin seien von Ersthelfern aus dem Auto befreit worden. Es werden Zeugen zu dem Unfall gesucht.