Zwei von drei Preisen der SWR-Ehrensache gehen in die Region Trier. Während einer Fernsehshow morgen Abend im SWR-Fernsehen wird Annette Saur aus Pellingen ausgezeichnet. Sie ist mit einer mobilen Tierarztpraxis in sozialen Brennpunkten in Trier und Umgebung unterwegs. Der Gründer von „Musica e.V.“, Klaus Behütuns-Steffens aus Manderscheid bekommt ebenfalls einen Preis. Und zwar für sein Engagement für die musikalische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, denen das Muszieren finanziell sonst nicht möglich wäre. Die Fernsehshow ist ab 18 Uhr 05 live zu sehen.