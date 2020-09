In der Region Trier sind derzeit nachweislich 117 Menschen an Covid-19 erkrankt. Nach Angaben der Kreisverwaltungen kam gestern im Eifelkreis Bitburg-Prüm und im Kreis Bernkastel-Wittlich jeweils ein neuer Fall dazu. Seit dem Ausbruch der Pandemie haben sich in der Region Trier knapp 1.300 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Etwa 90 Prozent davon gelten als wieder gesund. Bisher sind in der Region 25 Menschen mit oder an dem Corona-Virus gestorben.