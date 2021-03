Bei einem Verkehrsunfall auf der B268 zwischen Pellingen und Trier sind heute Morgen zwei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte eine Autofahrerin an der Kreuzung nach Niedermennig versucht einer Holzplatte, die auf der Straße lag, auszuweichen. Durch das Ausweichmanöver verlor sie die Kontrolle über ihr Auto. Das Auto überschlug sich und wurde in den Straßengraben geschleudert. Die Fahrerin wurde schwer verletzt, ihre Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Am Auto entstand Totalschaden. Die Straße war etwa eineinhalb Stunden in Teilen gesperrt.