Zwei Mädchen aus der Nähe von Trier vermisst

Die Polizei sucht nach zwei Mädchen aus Aach bei Trier. Es geht um zwei Freundinnen im Teenageralter.

Schon seit Donnerstag vergangener Woche wird die 12-jährige Amira Weber vermisst. Jetzt bittet die Polizei auch um Hinweise zu einer weiteren vermissten Jugendlichen. Bei der 15-Jährigen handelt es sich laut Polizei um Lana-Fabienne Zimmermann aus Aach. Sie ist etwa 1,60 Meter groß und hat schulterlange, pinke Haare und grüne Augen. Sie trägt eine bunte Jacke.

Lana-Fabienne Zimmermann aus Aach bei Trier wird vermisst. Die 15-Jährige wurde zuletzt am Montag gesehen. Kriminalinspektion Trier

Vermisste Mädchen am Trierer Hauptbahnhof gesehen

Über das Verschwinden von Amira Weber hatte die Polizei schon am Montagmittag informiert. Danach seien Lana-Fabienne und die vermisste Amira Weber zuletzt Montagnachmittag am Hauptbahnhof in Trier gesehen worden, teilte die Polizei weiter mit. Es sei davon auszugehen, dass die beiden auch weiterhin gemeinsam unterwegs sind.

Amira Weber aus Aach bei Trier wird seit dem 23. Februar vermisst. Kriminalinspektion Trier

Mädchen vermutlich zusammen verschwunden

Amira Weber hat schulterlange, gelockte braune Haare und trug zuletzt eine schwarze Jeans und einen schwarzen Pullover. Wer etwas zum Aufenthaltsort der Mädchen sagen kann, soll sich bei der Polizei melden.