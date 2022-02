Zwei Bauprojekte in Trier verschieben sich wegen Kampfmittelsondierung

Zwei Bauprojekte in der Trierer Innenstadt verzögern sich um zwei Monate wegen einer Kampfmittelsondierung. Wie die Stadtverwaltung Trier mitteilte, geht es um die Erweiterung des Humboldt-Gymnasiums und die geplante Hebebühne am Trierer Theater. Bei ersten Auswertungen von Luftbildern aus dem Zweiten Weltkrieg habe es Verdacht auf Blindgänger ergeben. Daher müssten die Flächen technisch sondiert werden. Sollten tatsächlich Blindgänger gefunden werden, müssten für die Entschärfung Teile der Innenstadt evakuiert werden. Wegen der Corona-Pandemie wäre das derzeit für die Berufsfeuerwehr schwierig. Der Stadtvorstand hat daher diese Wochen entschieden, die Baumaßnahmen am HGT und am Theater zu verschieben.