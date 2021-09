Zwei Arbeiter bei Treppeneinsturz schwer verletzt

per Mail teilen

Bei einem Treppeneinsturz in einem Haus in Wittlich sind am Vormittag zwei Arbeiter schwer verletzt worden. Laut Polizei wurde einer der beiden Männer eingeklemmt.

Die Treppe sei bei Sanierungsarbeiten nach einem Hochwasserschaden zusammengebrochen. Ein Betonbauteil sei auf die Beine eines Arbeiters gestürzt. Damit die Feuerwehr ihn befreien konnte, habe sie hydraulisches Hebegerät eingesetzt. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, während der Bergungsarbeiten sei der Schwerverletzte ansprechbar gewesen und medizinisch versorgt worden. Beide Männer wurden mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Einsturzes. Wegen des Einsatzes wurde eine anliegende Straße für zwei Stunden gesperrt.