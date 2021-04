Die Stadt Saarburg hat an 20 Stellen im Stadtgebiet kostenlose WLAN Hotspots eingerichtet. Wie die Stadt mitteilte, können Nutzer kostenlos bis zu sechs Stunden am Tag im Internet surfen. Bürgermeister Jürgen Dixius sagte, dass öffentliches und kostenfreies WLAN ein Beitrag für ein stadtgemäßes Stadtmarketing für Bürger und Touristen sei. Die Hotspots sind unter anderem am Rathaus, an der Burganlage und am Bahnhof.