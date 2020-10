Am 2. Oktober 2000 begann einer der spektakulärsten Wirtschaftsprozesse in Rheinland-Pfalz. Angeklagt wegen Betrugs und Untreue: Hans-Joachim Doerfert. Jurist, Krankenhausmanager und Präsident des Fußballvereins Eintracht Trier.

Rückblick: Doerfert-Affäre vor 20 Jahren

Er galt immer als schillernde Figur, nicht nur in Trier, sondern weit über die Grenzen der Stadt hinaus: der gebürtige Saarländer Hans-Joachim Doerfert. 1987 war der Jurist im Bistum Trier an der Gründung der Caritas-Trägergesellschaft Trier (CTT) beteiligt. Innerhalb weniger Jahre baute er die CTT zu einem Unternehmen mit vielen Einrichtungen - unter anderem sechs Krankenhäusern - aus. In Spitzenzeiten hatte die CTT etwa 9.000 Mitarbeiter und machte mehrere hundert Millionen Mark Jahresumsatz. Aus maroden katholischen Krankenhäusern wurden scheinbar profitable Kliniken.

Vorwurf des Betrugs und der Untreue

Am 16. August 1999 gab es auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung bei Doerfert. Rund vier Wochen später wurde der Manager verhaftet. Es ging um den Verdacht des Betrugs und der Untreue. Der Krankenhausmanager sollte über die CTT, diverse Tochterunternehmen und andere Firmen überteuerte Immobiliengeschäfte in Millionenhöhe abgewickelt haben. Außerdem, so wurde es später im Prozess rekonstruiert, habe sich Doerfert selbst Beratungshonorare gezahlt, sozusagen vom Manager an den Juristen in Personalunion. Schließlich flossen auch Spenden an die Fußballvereine Eintracht Trier, den 1. FC Saarbrücken und Waldhof Mannheim.

Zehn Jahre und sechs Monate

Anfang Oktober 2000 begann vor dem Koblenzer Landgericht der Prozess gegen den damals 56-Jährigen. Nach etlichen Verhandlungstagen wurde Doerfert dann am 7. Februar 2001 wegen Betrugs und Untreue in 58 Fällen zu sieben Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Zwei weitere Mitangeklagte erhielten ebenfalls Haftstrafen ohne Bewährung. Der Vorsitzende Richter sprach in dem damaligen Verfahren von dem "System Doerfert" und einem Schaden von mindestens 38 Millionen Mark. Vor dem Münchener Landgericht wurde später noch einmal gegen den Manager verhandelt. Die Gesamtfreiheitsstrafe: zehn Jahre und sechs Monate.

Kontrolle hat versagt

Die kirchliche Caritas-Trägergesellschaft stand vor dem Konkurs. Die Kliniken hatten noch Jahre danach mit den finanziellen Folgen zu kämpfen. Mitarbeiter der CTT fürchteten um ihre Jobs und mussten auf Gehaltserhöhungen verzichten. Das Bistum organisierte die Gesellschaft neu und gab ihr auch einen neuen Namen. Für den damaligen Trierer Bischof Hermann Josef Spital blieb am Ende die bittere Erkenntnis, seinem obersten Manager zu lange vertraut und bei der Kontrolle versagt zu haben. Der Bischof selbst hatte auch im Koblenzer Prozess aussagen müssen.

Der Trierer Bischof Hermann Josef Spital hatte seinem obersten Manager lange vertraut dpa Bildfunk Picture Alliance / Harald Tittel

Rücktritte in der Politik

In der Folge forderte die "Doerfert-Affäre" weitere prominente Opfer. Wegen Beihilfe zur Untreue musste im November 2000 der damalige Bundesverkehrsminister Reinhard Klimmt (SPD) zurücktreten. Er hatte laut Urteil als Präsident des 1. FC Saarbrücken einen Sponsoringvertrag mit der CTT unterschrieben. Eine Gegenleistung des Vereins gab es nicht. Außerdem musste der saarländische Innenminister Klaus Meiser (CDU) seinen Posten räumen. Hans-Joachim Doerfert wurde im Januar 2005 vorzeitig aus der Haft entlassen - unter anderem wegen guter Führung.