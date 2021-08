per Mail teilen

Im Hochwald und im Saargau gibt es mehr Rehe und Hirsche, als für den Wald gut ist. Die Gemeinde Zerf (Landkreis Trier-Saarburg) geht einen neuen Weg, um den Wald zu schonen.

Helmut Gödert zeigt auf eine Fichte. Unten am Stamm ist die Rinde abgeschält, das blanke Holz ist zu sehen. Ein Hirsch hat die Schutzschicht des Baumes abgefressen.

Jetzt können sich Pilze ungehindert in das Holz einnisten. In ein paar Jahren wird der Baum an dieser Stelle morsch sein und abrechen. Nicht nur der Baum ist dann kaputt, auch die Qualität des Holzes ist schlechter.

Dass Wild die Rinde abfresse, sei natürlich, sagt Förster Gödert, doch wenn das Gleichgewicht zwischen geschädigten und gesunden Bäumen nicht mehr stimme, leide der Wald.

"Wald geht vor die Hunde"

In den Wäldern des Forstamtes Saarburg und Hochwald zerstören zu viele Hirsche und Rehe das natürliche Gleichgewicht im Wald. Die Folgen sind dramatisch. Die Tiere fressen die Knospen der Bäume ab. Sind die Pflanzen klein, wächst nichts mehr nach. Sind die Bäume größer, gehen sie nicht mehr in die Höhe, sondern verbuschen, erklärt Gödert. Ein zu großer Wildbestand verhindere, dass der Wald von selbst nachwachsen könne. Und das, was nachwächst, ist geschädigt.

Helmut Gödert kennt sein Revier. Er ist seit 25 Jahren Förster der Ortsgemeinde Zerf im Landkreis Trier-Saarburg. SWR Solveig Naber

Bäume müssen eingezäunt werden

Die Tiere machen auch vor aufgeforsteten Flächen nicht halt. Die müssten dann eingezäunt werden, was höhere Kosten verursache. Außerdem gefährde ein zu großer Wildbestand das Ziel vieler Gemeinden, den Wald mit der Aufforstung vieler Baumarten fit für den Klimawandel zu machen. Die Tiere fressen sie einfach ab.

Die Zahlen seien alarmierend, sagt Saarburgs Forstamtsleiter Helmut Lieser. Ein aktuelles Gutachten zeige, dass bei der Hälfte der 68 Jagdbezirke dieses Vorhaben gefährdet sei. In 12 davon erheblich gefährdet.

"Wenn sich nichts ändert, geht der Wald vor die Hunde. Das ist sicher."

Die Schäden durch das Wild kosten die Gemeinden jedes Jahr viel Geld, sagt Helmut Lieser. Er ist Leiter des Forstamtes Saarburg. SWR Solveig Naber

Wildbestand in den Wäldern anpassen

Die Schäden durch das Wild kosten Geld. 200 bis 300 Euro pro Hektar und Jahr. Für viele Gemeinden als Eigentümer der Wälder sind das zusätzlich Kosten von teilweise mehreren hunderttausend Euro. Die Einnahmen durch die Verpachtung der Gebiete an Jäger könne das nicht mehr ausgleichen. Die betrage zwischen 20 und 50 Euro pro Hektar und Jahr.

Mehr als 20 Prozent des Waldes in Zerf waren durch abgefressene Rinde, sogenannte Schälschäden, beschädigt. SWR Solveig Naber

Helmut Lieser fordert deshalb, dass sich die Pächter der Waldgebiete mehr um ihre Reviere kümmern. Dafür seien sie zuständig. Das heißt: So viele Tiere im Jahr schießen, dass die Wilddichte dem Wald angepasst wird.

Nicht alle Pächter halten sich daran. Dagegen etwas zu unternehmen sei schwierig, weil das Gesetzt nur wenig Spielraum lasse und die Pachtverträge mindesten fünf Jahre laufen müssen.

Gemeinde Zerf geht neuen Wege

Dass das nicht funktioniert, haben auch die Menschen in Zerf erfahren müssen. Vor sechs Jahren war der Zustand des Waldes schlecht. Mehr als 20 Prozent der Bäume waren durch abgefressene Rinde, sogenannte Schälschäden, beschädigt.

"Das heißt, dass ein paar Jahre später 100 Prozent der anfälligen Bäume einen Schälschaden gehabt hätten."

Gespräche mit den Pächtern, mehr Wild zu jagen, waren erfolglos. Der Gemeinderat entschied 2015, die Bejagung des Reviers selbst in die Hand zu nehmen. Rechtlich war das durch eine Änderung des Jagdgesetzes möglich geworden, erklärt Forstsamtsleiter Lieser.

Revierförster Gödert organisierte die Eigenbejagung. Vier Leute mit einer Jagdberechtigung regulierten die Wildbestände. Statt 20 wurden 40 Rehe und Hirsche pro Jahr geschossen. Insgesamt vier Jahre lang wurden die Wildbestände so verkleinert, dass die Schälschäden nur noch zwei Prozent betragen.

Zerf bleibt beim Modell Eigenbejagung

Das sehe man dem Wald an, sagen die Förster Gödert und Lieser. Die Gemeinde hat das Konzept überzeugt. Inzwischen wurde ein Jäger angestellt, der sich um einen ausgewogenen Wildbestand kümmert. Das funktioniere sehr gut, sagt Ortsbürgermeister Reiner Hansen. Verpachten will die Gemeinde Zerf ihr Revier vorerst nicht mehr.