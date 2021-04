Das Bundesverkehrsministerium hält einen zusätzlichen Autobahnanschluss an der A 62 im Landkreis Birkenfeld grundsätzlich für möglich. Das geht aus einem Antwortschreiben an die Bundestagsabgeordneten Antje Lezius (CDU) und Joe Weingarten (SPD) hervor. Das Ministerium fordert demnach aber einen Plan, wie die zusätzliche Anschlussstelle die Verkehrssituation verbessert. Der Kreis Birkenfeld hatte bereits in einer Resolution den zusätzlichen Anschluss gefordert. Damit könnte die Entwicklung des geplanten Industrie- und Gewerbegebietes “Ökompark Heide Westrich” bei Rückweiler in der Verbandsgemeinde Baumholder vorangetrieben werden. Nur mit dem Anschluss an die Autobahn könne das Industrie- und Gewerbegebiet erfolgreich entwickelt werden, heißt es in der Resolution. Der Anschluss an die Autobahn sei für die Unternehmen wichtig.