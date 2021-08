Luftfilteranlagen, CO2-Messgeräte, Lüften: Das ist der Stand in den Schulen der Region Trier, um die Kinder vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus im Präsenzunterricht zu schützen.

Für Kinder ab zwölf Jahren gibt es erst seit Kurzem eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Für jüngere Kinder gibt es derzeit noch keinen Impfstoff.

Luftfilteranlagen in Schulen als Schutz vor dem Coronavirus

Und so gab es in den Sommerferien die Diskussion, wie Präsenzunterricht dennoch gewährleistet werden kann. Mobile und stationäre Luftfilteranlagen könnten eine Lösung sein. Der Stand in der Region Trier ist ganz unterschiedlich.

Alle Schulen

Stadt Trier

Kreis Trier-Saarburg

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Kreis Vulkaneifel

Kreis Bernkastel-Wittlich

Kreis Birkenfeld

Grundsätzlich müssen sich alle Schulen in Rheinland-Pfalz an den aktuellen Hygieneplan des Landes halten. Danach müssen alle in der Schule den Mindestabstand einhalten und in den Räumen soll es eine feste Sitzordnung geben.

Bis zum 10. September müssen alle Personen im gesamten Schulgebäude Masken tragen, unabhängig von der Inzidenz. Als Grund nennt das Bildungsministerium die steigenden Inzidenzen, die auch auf Reiserückkehrer zurückgeführt werden könnten.

Ausnahmen gibt es unter anderem für Schülerinnen und Schüler in Förderschulen, die keine Masken tragen können, oder auch Menschen mit Seh- oder Hörbehinderung.

Es gibt genaue Anweisungen für das Stoß- und Querlüften. Außerdem müssen alle, die nicht geimpft oder genesen sind, sich zweimal wöchentlich auf Corona testen. Das gilt mindestens bis zu den Herbstferien.

Die Stadt Trier hat nach eigenen Angaben im November 2020 den Bedarf für Luftfiltergeräte abgefragt. Daraufhin seien 54 mobile Luftreinigungsgeräte angeschafft worden für die Räume, in denen nicht genug gelüftet werden kann.

Außerdem gebe es insgesamt 1.000 CO2-Messgeräte, die zwischen Klassen und Schulen ausgetauscht werden könnten. Die Ampeln warnen, wenn die CO2-Konzentration im Raum zu hoch ist und gelüftet werden muss.

Die Lüftungssituation an den kreiseigenen Schulen wird in Trier-Saarburg nach Angaben der Verwaltung fortlaufend überprüft. Die Fenster könnten hier regelmäßig geöffnet werden oder es gebe in Chemieräumen und Ähnlichem, Lehrküchen und Sporthallen bereits Lüftungsanlagen.

Einige wenige Räume, die sich nicht gut lüften ließen, werden den Angaben zufolge "zeitnah" mit Lüftungsanlagen ausgestattet. Grundsätzlich sei Lüften aber die effektivste Methode. Bereits 2020 seien mehrere hundert CO2-Ampeln an die Schulen verteilt worden.

Der Eifelkreis hat nach eigenen Angaben 16 Luftfilter angeschafft und im April an neun Schulen ausgeliefert. Das habe rund 49.000 Euro gekostet.

Der Verbandsgemeinderat Prüm zum Beispiel möchte für die Schulen in seiner Trägerschaft in einer der nächsten Ratssitzungen über die Anschaffung von Luftreinigungsgeräten abstimmen.

Der Kreisausschuss der Vulkaneifel wird sich erst in seiner kommenden Sitzung Anfang September mit dem Thema Luftreinigungsgeräte und Ähnlichem beschäftigen.

Laut Verbandsgemeinde Daun gibt es derzeit in einer Kita ein Pilotprojekt mit entsprechenden Geräten, nicht aber an einer Schule.

Die Verbandsgemeinde Gerolstein wird nach Auskunft des zuständigen Sachbearbeiters derzeit keine Luftfilter anschaffen. Man sei der Auffassung, dass konsequentes Lüften das beste Mittel ist.

Eine Bestandsaufnahme habe ergeben, dass es in allen Räumen der Schulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde problemlos möglich sei, quer zu lüften.

Es gebe aber CO2-Warnmelder in allen Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler unter zwölf Jahren unterrichtet werden. Etwa jede vierte Klasse habe ein solches Gerät, das untereinander weitergegeben werden könne.

In den Schulen in Trägerschaft des Kreises wurden bisher nach Angaben der Verwaltung keine mobilen oder festen Luftreinigungsgeräte angeschafft, da es überall möglich sei, ausreichend zu lüften.

Die Schulen seien aber mit jeweils mindestens zwei mobilen CO2-Ampeln ausgestattet worden.

Der Kreistag Birkenfeld hat sich Mitte August grundsätzlich dagegen ausgesprochen, mobile Luftreiniger anzuschaffen. Stattdessen soll es ein mehrjähriges Investitionsprogramm für stationäre Luftreinigungsanlagen geben.

Die Stadt Idar-Oberstein hingegen hat für die sieben Schulen und sechs Kitas in ihrer Trägerschaft rund 140 mobile Luftreinigungsgeräte angeschafft. Nach Angaben der Verwaltung stehen sie zum Schulbeginn zur Verfügung und kosten knapp 250.000 Euro.