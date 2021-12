Tafeln verzeichnen mehr Hilfsbedürftige

Vor Weihnachten verzeichnen manche Tafeln in der Region Trier mehr Hilfsbedürftige. Die Nachfrage nach dieser Form der Unterstützung sei aber generell schon seit Wochen wegen der gestiegenen Preise für Lebensmittel und Energie hoch. Das ergab eine SWR-Umfrage. Take Bei der Tafel Bitburg sei der Zulauf vor Weihnachten deutlich spürbar, so eine Sprecherin. Die Tafel stelle das vor Herausforderungen. Denn obwohl mehr Menschen die Unterstützung in Anspruch nehmen würden, steige nicht zugleich die Anzahl der Lebensmittel-Spenden. Vor allem Obst und Gemüse gebe es zu wenig. Viele Supermärkte würden wegen der gestiegenen Preise anders kalkulieren, es bleibe weniger übrig. Andere Tafeln wie in Trier oder Idar-Oberstein betreffe das auch, so die Sprecher der beiden Tafeln. Zudem falle auf, dass sich bei vielen Betroffenen die Notlage wegen der gestiegenen Preise verfestigt habe. Sie bräuchten die Unterstützung der Tafel deshalb länger als zuvor.