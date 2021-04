per Mail teilen

Der bundesweite Zukunftstarifvertrag beim Nutzfahrzeugehersteller MAN ist nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall unterzeichnet. Damit sei auch der Standort in Wittlich offiziell gerettet, heißt es. Das Ergebnis beinhalte neben einer Standortgarantie auch eine Beschäftigungsgarantie. Diese gelte mindestens bis Ende 2026, so die IG Metall. Jetzt müsse geklärt werden, wie viele Aufträge künftig nach Wittlich kommen und wie viele Lehrlinge dort ausgebildet werden. Dazu soll es einen Standorttarifvertrag geben, sagte ein IG Metall Sprecher. Derzeit arbeiten rund 80 Beschäftigte in Wittlich.