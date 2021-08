Der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau, Michael Horper aus der Eifel, sieht den Abschlussbericht der Zukunftskommission Landwirtschaft als Chance. Der Bericht wurde heute an Bundeskanzlerin Merkel übergeben. Horper sagte, es sei ein wichtiges Zeichen für ein Miteinander von Wirtschaft und Umweltschutz, Landwirtschafts- und Umweltverbänden. Ökologische Leistungen könnten aber nur erbracht werden, wenn sie dauerhaft betriebswirtschaftlich tragfähig seien. Nachhaltigkeit müsse es auch für die Menschen in der Landwirtschaft geben. In den vergangenen 30 Jahren hätten 90 Prozent der Milchviehhalter aufgegeben, so Horper.