Die frühere Zisterzienser-Abtei Himmerod in der Eifel wird zum Jugendzentrum des Bistums Trier. Dafür schließt die Kirche ihr Jugendbildungshaus Marienburg bei Bullay.

Vor gut drei Jahren hatten die Zisterzienser die Abtei Himmerod aufgelöst. Der Heilige Bernhard von Clairveaux hatte sie 1134 persönlich gegründet. Lange wurde nach einer zukunftsfähigen Lösung für die Abteikirche, das Konventgebäude und das Klostergelände gesucht.

Die Zisterzienser-Abtei in Himmerod wurde vor drei Jahren aufgelöst. dpa Bildfunk picture alliance / Harald Tittel/dpa | Harald Tittel

Doch trotz intensiver weltweiter Suche sei es nicht gelungen, "eine passende geistliche Gemeinschaft für Himmerod zu finden", sagte Bischof Ackermann dem SWR. Dennoch sei er froh über die jetzt gefunden Lösung: "Wir stellen uns das so vor, dass das nicht einfach eine Jugendherberge ist, sondern weiter ein spiritueller Ort bleibt." In Himmerod könnten zum Beispiel Orientierungstage für Schülerinnen und Schüler angeboten werden.

Das Bistum investiert 15 Millionen Euro in Himmerod, um das Kloster in ein modernes Jugendhaus mit 200 Betten umzubauen. Ab Anfang 2024 soll das neue Jugendzentrum dann eröffnet werden. Während des Umbaus könnten alle verpachteten Teile des Gebäudekomplexes weiter betrieben werden - also der Klosterladen, die Gaststätte, die Gärtnerei und die Fischerei. Auch das vom Förderverein Himmerod betriebene Gästehaus solle so lange wie möglich weitergeführt werden.

Für die Marienburg bei Bullay sucht das Bistum nach Investoren. SWR

Das neue zentrale Jugendhaus in Himmerod bedeutet das Aus für die bisherige Jugendbildungsstätte Marienburg. Die Einrichtungen von dort sollen nach Himmerod umziehen. Für die Marienburg will das Bistum gemeinsam mit den Kommunen vor Ort nach Investoren suchen. Schließen wird das Bistum auch sein Jugendzentrum Haus Sonnental im saarländischen Wallerfangen.