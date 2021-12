Zugbegleiterin bei Bullay bespuckt

per Mail teilen

Ein Fahrgast hat gestern im Regionalexpress bei Bullay eine Zugbegleiterin bespuckt. Wie die Bundespolizei mitteilte, konnte der Mann keinen gültigen Fahrschein vorzeigen. Der Aufforderung, den Zug beim nächsten Halt in Bullay zu verlassen, sei er nachgekommen. Er sei kurz danach jedoch wieder in den Zug eingestiegen. Als die Zugbegleiterin ihn erneut aufgefordert habe, auszusteigen, habe er der Frau ins Gesicht gespuckt. Am Hauptbahnhof Koblenz sei der Mann festgenommen worden. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung wurde eingeleitet.