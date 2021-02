Eine einfahrende Regionalbahn hat kurz vor dem Haltepunkt Trier-Pfalzel zwei Männer verletzt, die an den Gleisen entlangliefen. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Zwischenfall bereits am Samstagabend. Die beiden Männer liefen demnach unmittelbar an den Gleisen entlang. Trotz einer eingeleiteten Schnellbremsung erfasste der Zug die Männer an der linken Schulter und am Arm. Die beiden wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Da ein Alkohol- und Drogenkonsum nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde bei beiden Männern eine Blutentnahme angeordnet, so die Bundespolizei.