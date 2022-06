Verirrtes Schaf sorgt für Zugverspätungen

per Mail teilen

Ein verirrtes Schaf hat am Morgen für mehr als zwei Stunden Verspätung im Bahnverkehr auf der Moselstrecke gesorgt. Das Schaf war zwischen den Bahnhöfen Sehlem und Hetzerath im Bereich der Gleise unterwegs. In der Mitteilung der Polizei heißt es, das Tier habe sich immer wieder dem Zugriff der Bundespolizisten entzogen. Am Bahnübergang Hetzerath konnte es schließlich aus dem Gleisbereich getrieben und von einem Schäfer eingefangen werden. Den Angaben zufolge sorgte das Schaf bei sieben Zugverbindungen für insgesamt 161 Minuten Verspätung.