Bei Kontrollen von Paketzustellern und Kurierdiensten hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit in Koblenz, Mainz und Trier Anhaltspunkte für arbeitsrechtliche Verstöße festgestellt. Einer Mitteilung des zuständigen Hauptzollamts Koblenz zufolge sind vergangene Woche rund 470 Personen und 110 Betriebe überprüft worden. In 47 Fällen bestehe der Verdacht, dass Beiträge vorenthalten, Leistungen missbraucht oder gegen Mindestlohnbestimmungen verstoßen wurden. Auch gebe es Anhaltspunkte, dass ausländische Arbeitnehmer illegal beschäftigt wurden. Die Ermittlungen dauern dem Zoll zufolge an.