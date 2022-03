Zigarette sorgt für Flächenbrand

Eine achtlos weggeworfene Zigarette hat bei Üdersdorf in der Vulkaneifel am Sonntag einen Flächenbrand ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, stand ein etwa 50 mal 20 Meter großes Areal im Bereich eines Waldgebietes in Flammen. Die Feuerwehren habe verhindern können, dass das Feuer auf den Wald übergriff. Eine Zeugin habe zuvor den Brand gerochen und rechtzeitig die Feuerwehr alarmiert. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, wie gefährlich Feuer auf Wald-und Wiesenboden ist. Insbesondere scheinbar sorglos entsorgte Zigaretten könnten fatale Folgen haben.