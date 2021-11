Der mutmaßliche Amokfahrer von Trier hat in seiner ersten Vernehmung angegeben, sich nicht an die Tat erinnern zu können. Am Mittwoch sagte ein Kripobeamter vor Gericht aus.

Was die Amokfahrt selbst anging, machte er bei ersten Verhören einen "totalen Filmriss" geltend, so der Polizist. Und zwar von dem Moment an, als er in die Fußgängerzone eingebogen war bis zu seiner Festnahme. Er habe allerdings immer wieder "von dumpfen Aufschlägen, die er wahrgenommen hat", gesprochen. SWR Reporter Ansgar Zender berichtet aus dem Landgericht Trier.