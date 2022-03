Brandanschlag auf Fitnesscenter

Die Polizei sucht Zeugen im Fall eines versuchten Brandanschlags auf ein Fitnesscenter in der Diedenhofener Straße in Trier. Wie die Polizei mitteilte, ermittelt sie bereits seit Ende Januar, geht aber jetzt erstmals an die Öffentlichkeit. In der Nacht zum 22. Januar schlugen die unbekannten Täter am Seiteneingang zu dem Fitnesscenter eine Glastür ein. Drinnen gossen sie im gesamten Trainingsbereich Benzin aus und versuchten, es anzuzünden. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter unmittelbar nach Anfachen eines Zünders geflüchtet sind und so nicht bemerkten, dass ihr Brandanschlag scheiterte. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zum Samstag den 22. Januar etwas Verdächtiges beobachtet haben.