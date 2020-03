Die Polizei sucht Zeugen einer blutigen Auseinandersetzung am Freitag in der Theodor-Heuss-Allee in Trier. Nach bisherigen Ermittlungen kam es gegen 12 Uhr 40 zu einem Streit zwischen mehreren Menschen. Einer der Beteiligten sei mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt worden. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Eine weitere Person habe leichte Verletzungen im Gesicht erlitten. Ein Teil der Gruppe sei daraufhin in Richtung Bahnhof geflüchtet. Die Polizei konnte sie jedoch feststellen und kontrollieren. Weil sie widersprüchliche Aussagen zu dem Vorfall gemacht haben, sucht die Polizei jetzt Zeugen.