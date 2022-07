per Mail teilen

Die Polizei Trier sucht Zeugen für einen Unfall auf der Korlinger Höhe Freitag - am Vormittag - mit drei leichtverletzten Menschen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Autofahrer versucht, von Korlingen kommend auf eine Landstraße einzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahr eines dort fahrenden Autos. Beim Aufprall wurde auch ein drittes Auto beschädigt, welches an der Kreuzung wartete. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 60.000 Euro. Hinweise an die Polizei Trier.