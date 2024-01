Zeugen eines Angriffs auf Jugendliche gesucht

Die Polizei in Daun sucht Zeugen eines Angriffs auf Jugendliche. Zwei junge Männer wurden dabei verletzt. Sie waren mit einer jungen Frau am vergangenen Freitag gegen 23 Uhr 30 auf dem Fußweg an der Kyll unterwegs, als ihnen eine Gruppe von etwa 10 Jugendlichen begegnete. Die 3er Gruppe wurde von ihnen zunächst beleidigt und bespuckt. Danach wurden die beiden jungen Männer geschlagen und zu Boden gebracht. Mehrere Täter traten auf sie ein. Schließlich konnten sich die beiden befreien. Sie klagten über Bauch und Nierenschmerzen und hatten Schürfwunden und eine Beule am Hinterkopf. Die Polizei sucht Hinweise und bittet Zeugen, sich zu melden.