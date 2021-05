In Trier ist ein Zeuge eines Handtaschen-Raubes während der Verfolgung des Täters in Ohnmacht gefallen. Wie die Polizei mitteilte, passierte das ganze am Donnerstagmittag auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Trier-Zewen. Eine Kundin lud gerade ihre Einkäufe in den Kofferraum ein, als ein Unbekannter die Handtasche der Frau vom Beifahrersitz stahl. Die Kundin lief dem Täter hinterher. Auch zwei weitere Passanten verfolgten den Mann. Für einen der beiden Zeugen war die Anstrengung jedoch zu heftig, so die Polizei. Er fiel in Ohnmacht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht, so die Polizei. Der Täter flüchtete mit einem silbernen C-Klasse-Mercedes in Richtung Luxemburg.