Unfallflucht in Zell-Barl

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht gestern Vormittag (Do) nach einer Autofahrerin. Sie soll an der alten Barl- Auffahrt auf einer abschüssigen Strecke in einer Kurve ein entgegenkommendes Auto gerammt haben. Laut Polizei hätte der Unfall auch schwer ausgehen können. Ein nachfolgendes Auto habe stark bremsen müssen. Die Unfallverursacherin sei in ihrem grauen Van einfach weggefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Wagen müsste vorne links beschädigt sein. Hinweise an die Polizei in Zell.